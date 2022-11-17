Интернационализация вторжения

Польша пережила трагический инцидент. В районе населенного пункта Пшеводув погибли люди, что стало прямым следствием наиболее масштабной террористической ракетной атаки со стороны России. Впервые иностранные ракеты упали на территории страны-члена НАТО. В СМИ даже ходили статьи с заголовками: "Польша под ударом", прямо как в сентябре 1939 года.

Следует отметить: поляки, которые одними из первых пришли на помощь Украине после начала путинского вторжения в феврале 2022 года, теперь тоже воочию увидели то, что украинский народ переживает в многократно больших размерах уже почти 9 месяцев.

Только 15 ноября суровикинские нелюди выпустили по украинской территории порядка 100 ракет. Почти во всех областях страны 10 млн. человек остались без электричества. В приграничье с Польшей били по Добротворской ТЭС, и как результат Москва довела эскалацию до уровня вероятности применения 5 статьи Договора НАТО. Фактически риск лобового столкновения с альянсом мог перерасти в мировую войну. От этого спасает лишь трезвая и сдержанная позиция самих стран НАТО, которая опровергает все мифы роспропаганды о подготовке нападения на РФ. Наоборот, российская сторона предстает в самом неприглядном виде. При Путине России уже пора привыкнуть к роли токсичного маргинала на международной арене.

Пшеводувский инцидент продемонстрировал ещё одну важную тенденцию. Большая часть алармистких Z-ресурсов не испытывала никакого угара от попадания ракеты на польскую территорию. Произошел невероятно мощный выброс контента, направленный на купирование инцидента и отбеливание российской террористической атаки.

Десятки каналов, сотни комментаторов наперебой трубили о нежелании выхода войны за границы Украины. Они четко очерчивали западную красную линию военной агрессии Кремля. Куда исчезли гойда-призывы про захват Варшавы, Берлина или Лондона? Такое самоунижение всей ястребиной братии даже трудно себе представить. Сам Суровикин наделал в штаны, ведь были вбросы от ГРУ про "взрыв зерновой пыли" при взвешивании трактора. Фантазии самых честных военблогеров просто нет предела.

В поворот не вписалась армянская хабалка Симоньян, которая и тут решила вставить свои пять копеек. По ее словам, в Польше тоже появилась своя Белгородская область. "А как вы хотели?", – недолго радовалась путинская прилипала. В итоге и она засунула свой поганый язык в район пятой точки.

Следует добавить, что РФ балансирует на грани крайне опасного перерастания конфликта в интернациональный. Ранее речь об интернационализации заходила в двух ракурсах. Во-первых, это глобальные негативные эффекты российского вторжения от голода до полного нивелирования международного права. Во-вторых, попытки Путина и его спецслужб втянуть Беларусь в войну на полную катушку. Кстати, до сих пор предпринимаются попытки сделать Минск прямым участником боевых действий. На этом фоне комедийно выглядит сообщение КГБ РБ о неком аматорском дроне, который был сбит в беларуском воздушном пространстве. Минск хочет подать это как вопиющие нарушение режима пересечения границы. Но как тогда назвать факт захода тысяч путинских головорезов и техники из Беларуси на север Украины в начале "спецоперации"?

От российских ракетных атак страдает уже и Молдова. Если ранее ракеты страны-агрессора просто бесцеремонно пересекали ее воздушное пространство, то теперь энергосистема республики под угрозой разрушения из-за ударов РФ по Украине. Важно помнить о молдавской цели путинцев-имперцев. Пока не будет ликвидирован сепаратистский анклав в Приднестровье, нормальной и безопасной жизни молдаванам не видать.

В конце концов, массированная атака по гражданской инфраструктуре Украины – плевок путинцев в лицо стран G20. Не зря итоговый документ Саммита на Бали осуждает российское вторжения и бесчестные методы ведения войны, которые множат страдания гражданского населения. Не словом бы единым.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/764

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