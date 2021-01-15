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Из Харькова можно будет улететь в Милан и Венецию
Харьковский аэропорт анонсировал новые рейсы на 2021 год. Как сообщили в аэропорту, весной открываются такие направления:
● в Венецию от Wizz Air. Перелёты начнутся с 30 марта и будут выполняться по вторникам и субботам;
● в Милан от Wizz Air — с 29 марта, вылеты по понедельникам и пятницам;
● в Братиславу от SkyUp Airlines — с 29 апреля, рейсы по четвергам и воскресеньям;
● на Родос от SkyUp Airlines с 1 мая. Вылеты по субботам, а с 28 мая — по пятницам.
Источник: sq.com.ua
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