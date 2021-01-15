Из Харькова можно будет улететь в Милан и Венецию

Харьковский аэропорт анонсировал новые рейсы на 2021 год. Как сообщили в аэропорту, весной открываются такие направления:

● в Венецию от Wizz Air. Перелёты начнутся с 30 марта и будут выполняться по вторникам и субботам;

● в Милан от Wizz Air — с 29 марта, вылеты по понедельникам и пятницам;

● в Братиславу от SkyUp Airlines — с 29 апреля, рейсы по четвергам и воскресеньям;

● на Родос от SkyUp Airlines с 1 мая. Вылеты по субботам, а с 28 мая — по пятницам.

Источник: sq.com.ua

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