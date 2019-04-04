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Из Харькова можно будет улететь в Париж

Из Харькова можно будет улететь в Париж

Комиссия по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий предоставила разрешение на выполнение рейсов Харьков-Париж

Комиссия по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий предоставила разрешение на выполнение рейсов Харьков-Париж. Как сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы, рейсы будет выполнять авиакомпания «SkyUp». Планируется, что в Париж самолеты будут отправляться три раза в неделю.

Кроме того, новые прямые рейсы запускает крупнейший европейский лоукост Ryanair. Как сообщили в пресс-службе Харьковского аэропорта, совершенно новое направление Харьков-Познань будет доступно с 27 октября этого года. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и воскресеньям, вылет из Харькова - в 22:00, из Познани - в 18:00. Стоимость перелета в одну сторону - от 28 евро (851,7 грн). Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании.

Как сообщали «Харьков. Комментарии», Харьковский аэропорт возобновил рейсы в Тель-Авив (Израиль). Вылеты осуществляются четыре раза в неделю, стоимость билета в одну сторону - от 120 долларов (3265 грн).

Источник: kharkov.comments.ua

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Темы: авиа

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