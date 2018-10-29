Из Харькова начали летать самолеты в Польшу

Вчера, 28 октября, официально стартовали прямые лоукост рейсы в Гданьск и Вроцлав.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Харьков".

По информации пресс-службы. вылеты по обоим направлениям осуществляются по средам и воскресеньям.

Гданьск: отправление — 21:50, время полёта — 2 часа 25 минут.

Вроцлав: среда в 19:45, воскресенье в 18:25, время полёта — 2 часа 15 минут.

Кроме того, Харьковский аэропорт с WizzAir открыл уже четыре новых направления за текущий год. В ноябре этот список пополнят прямые рейсы в Лондон и Вену.

Агентство Телевидения Новости