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Из Харькова открылись дешевые рейсы в Европу: куда можно полететь

Из Харькова открылись дешевые рейсы в Европу: куда можно полететь

Ирландский лоукостер Ryanair проводит распродажу 250 000 билетов со скидкой до 50%, в том числе - на полеті из Харькова. На сайте компании отмечается, что распродажа продлится до окончания дня 3 февраля и распространяется на рейсы до 31 марта.

Так, из Харькова можно улететь в:

• Вильнюс (Литва) - за 7,49 евро в одну сторону,

• Познань (Польша) - за 9,99 евро в одну сторону,

• Милан-Бергамо (Италия) - за 10,45 евро в одну сторону.

Напомним, ранее авиакомпания SkyUp Airlines объявила программу полетов из Харькова на лето 2022 года. Так, весной и летом будут открыты такие направления:

• Барселона - с 29 апреля, вт, пт - от 2873 грн,

• Батуми - с 20 мая, вт, пт - от 2 165 грн,

• Братислава - с 29 апреля, пн, пт - от 1 740 грн,

• Бургас - с 7 июня, вт - от 1882 грн,

• Ираклион - с 19 мая, чт, вскр - от 3 638 грн,

• Корфу - с 28 мая, сб - от 3 439 грн,

• Ларнака - с 1 мая, вскр - от 2 222 грн,

• Прага - с 5 мая, чт, вскр, -от 1 740 грн,

• Римини - с 1 июня, ср - от 2 731 грн,

• Салоники - с 28 мая, сб - от 2 023 грн,

• Тель-Авив - с 28 мая, чт - от 1 782 грн,

• Тиват - с 30 апреля, пн, ср, сб - от 3 355 грн,

• Тирана - с 1 июня, ср - от 2 533 грн.

Цена - это минимальная стоимость билета в одну сторону без багажа. Отмечается, что билеты уже доступны к продаже на сайтах skyup.aero и hrk.aerо, а таакже по телефону: 0800303803.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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