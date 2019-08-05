Из Харькова открылся новый авиарейс

Со 2 августа открылся новый авиарейс по маршруту Харьков - Краков. Обслуживает рейс лоукостер Wizz Air, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Расписание рейсов:

Краков-Харьков: 14:05 → 17:00;

Харьков-Краков: 17:35 → 19:00.

Данный маршрут Wizz Air открыл на полтора месяца ранее анонсированного срока: первоначально предполагалось, что рейсы будут открыты 16 сентября. Корректировку в эти планы могло внести решение конкурирующего лоукоста Ryanair запустить рейсы Краков-Харьков с аналогичной частотой по понедельникам и пятницам с 17 июня, пишут avianews.

Сейчас маршрутная сеть Wizz Air из Харькова включает Вену, Дортмунд, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Краков.

Источник: sq.com.ua

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