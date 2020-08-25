Из Харькова пустят модернизированную электричку

На Южной железной дороге начались испытания электропоезда после возвращения его из капитального ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзалізниця".

По словам пресс-секретаря предприятия Ирины Гаманенко, в августе на Киевском электровагоноремонтном заводе капитально отремонтировали поезд ЭР2Р, Т № 7119/7035, построенный на Рижском вагоностроительном заводе в 1987 году. И теперь он может прослужить еще полстолетия, но при условии, что вовремя будут ставить состав на плановые ремонты.

"В модернизированном поезде установлены современный прожектор, сигнальные и буферные огни на диодной основе. Заменены сиденья в вагонах: в четырех они выполнены из дерева, а в остальных установлены мягкие диваны. Также отремонтированы окна в вагонах, обновлены полочки для вещей, модернизированы санузлы", - сообщила Ирина Гаманенко.

В сентябре в обновленной электричке поедут первые пассажиры, однако, по какому направлению пустят электропоезд, еще неизвестно.

Источник: sq.com.ua

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