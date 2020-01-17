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Из Харькова стартовали прямые рейсы в Будапешт

Из Харькова стартовали прямые рейсы в Будапешт

Из Харькова 16 января в Будапешт стартовали прямые авиарейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского аэропорта.

«Вчера вечером стартовали первые прямые рейсы из аэропорта «Харьков» по одному из самых ожидаемых направлений — столицу Венгрии», - говорится в сообщении.

Авиарейсы запустила компания Ryanair.

Вылеты из Харькова осуществляются по четвергам и воскресеньям.

Стоимость авиабилетов от 16,99 €.

Время полёта - 2 часа 10 минут.

Как отмечается, цена на билеты указана в один конец без учёта багажа и актуальна на момент публикации.

Агентство Телевидения Новости

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