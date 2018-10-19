Из Харькова в марте откроют новые рейсы в Италию

Новые рейсы планируют открыть в марте 2019 года, сообщает пресс-служба Харьковской обладминистрации. Речь идёт о двух направлениях — в Милан и Рим. О полётах в Италию руководители ХОГА и авиакомпании договорились сегодня на встрече.

Как рассказал президент Ernest Airlines Шади эль Таннир, онлайн-продажа билетов стартует на следующей неделе. Планируется три рейса в неделю — по четвергам, пятницам и воскресеньям. Отправление из Харькова и из Италии — во второй половине дня.

«Это даст возможность туристам провести в этих городах выходные. Полные трое суток», — пояснил Шади Эль Таннир.

По его словам, стоимость билетов — от 45 евро в одну сторону.

Генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» Владимир Васильченко отметил, что в этом году рейсы в Милан из Харькова организовывала компания «МАУ».

«Но они ограничились сезонным расписанием и остановились осенью этого года. При этом загрузка самолета была очень хорошей — за три месяца она достигла 85%. Поэтому новые маршруты, которые будут на регулярной основе, наверняка будут востребованы нашими пассажирами. К тому же, Ernest предлагает более раннее время прилета в Милан, чем «МАУ», поэтому пассажиры смогут более комфортно добраться до центра города», — сказал Васильченко.

В октябре и ноябре также открываются новые рейсы из Харькова в Вену, Лондон, Гданьск и Вроцлав. Их обслуживает лоукост-авиакомпания WizzAir.

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