Из Харькова в Турцию назначат новый авиарейс

ООО "Анда ЭЙР" планирует запустить авиарейс из Харькова в Далман (Турция). Об этом сообщили в Государственной авиаслужбе Украины. Частота - два рейса в неделю, срок действия - с 1 августа до 27 октября.

Как уточнили в Госавиаслужбе, вопрос о получении прав на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных международных воздушных перевозок авиакомпанией по данному маршруту будет рассмотрен 27 июля.

Источник: http://www.sq.com.ua

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