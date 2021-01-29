Из Харькова запустили скоростную электричку

Начиная с 28 января начал курсировать новый ускоренный пригородный поезд №7087/7088 сообщением Константиновка - Харьков. Об этом сообщили в пресс-центре "Укрзалізниці".

По пути следования поезд проедет через Балаклею, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянский курорт.

Вагоны поезда оснащены ​​современной системой видеонаблюдения, климат-контроля, противопожарной безопасности; также в вагонах установлены новые удобные сидения и модернизирована система освещения.

Поезд №7087 Харьков – Константиновка будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

Состав будет отправляться из Харькова в 15:55 и прибывать в Константиновку в 20:41. В обратный путь поезд №7088 Константиновка - Харьков будет отправляться в 05:35 и прибывать в 10:32.

Напомним, между Харьковом и Киевом планируется возобновить курсирование двухэтажного поезда №720/719 производства чешского концерна Skoda. Специалисты "Укрзалізниці" уже изучают маршруты для задействования в пассажирских перевозках двух скоростных поездов Интерсити+ после их ремонта. Планируется, что ремонт первого электропоезда будет завершен к концу 2021 года.

Также в планах – проект скоростного сообщения Киева с Харьковом, Львовом и Одессой. Как заявлял глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак, пока проект находится на стадии обсуждения. Его реализация предполагает запуск скоростных поездов, способных развивать скорость до 300-350 км/ч. По словам Владимира Жмака, реализация проекта требует инвестиций.

По итогам 2020 года наиболее популярным маршрутом поезда в Украине стал маршрут Киев - Харьков. В течение 2020 года поезда этого направления перевезли 712,7 тыс. пассажиров.

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков.

В 2020 году произошел курьезный случай. 28 декабря в поезде Рахов – Харьков пассажирка забыла в купе документы и полмиллиона гривен. Об оставленных в поезде вещах женщина вспомнила через три часа после выхода из вагона. Забытые вещи женщине вернули проводники.

Источник: sq.com.ua

Автор: Елена Ищук

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