Из-за ремонта Гольдберговскую частично перекроют

Движение транспорта по ул. Гольдберговской, на участке от ул. Киевской до ул. Полтавской, будет запрещено с 20:00 9 июля до завершения строительных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда на перекрестке ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский.

На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом: ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская.

Также на этот период автобус №211э изменит свой маршрут (при движении в сторону ул. Грековской): ул. Гольдберговская - ул. Киевская - ул. Батуринская - ул. Полтавская - ул. Гольдберговская и далее по маршруту.

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