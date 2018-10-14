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Из-за ремонта по бульвару Юрьева запретят движение транспорта
С 8:00 до 21:00 16 октября будет запрещено движение транспорта по бульвару Юрьева на участке от ул. Василия Мельникова до ул. Харьковских Дивизий.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом бульвара.
Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: ул. Василия Мельникова, пр. Московскому, ул. Харьковских Дивизий.
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