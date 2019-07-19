Изменения движения транспорта по Харькову, объезды

На улице Скрипника временно запрещается движение

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 7:00 до 18:00 19 июля, а также с 18:00 21 июля до 8:00 22 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением организационных мероприятий в Центре культуры Киевского района.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

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На Московском проспекте ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет ограничено с 9:30 до 13:30 18 июля и с 22:00 20 июля до 4:00 21 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с необходимостью восстановления электроснабжения на воздушной линии электропередачи по пр. Московскому.

На этот период движение будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 13:30 19 июля и с 22:00 22 июля до 4:00 23 июля будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Энергетической до ул. Морозова при движении в сторону ул. Кошкина. Движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

На указанные периоды с 18 по 23 июля будет запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин» и пр. Московскому, на участке от ст. м. «Защитников Украины» до ст. м. «Московский проспект».

Троллейбус №13 будет курсировать так: разворотный круг «Парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский - ст. м. «Московский проспект».

Трамваи №5 и 6 изменили маршрут движения

Трамваи №5 и 6 курсируют по-другим маршрутам ежедневно с 6:00 до 20:00 18 и 19 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение трамваев запрещено по ул. Полтавский Шлях, от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины. Это связано с асфальтированием проезжей части проспекта.

В этот период трамваи курсируют так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

Троллейбус №11 несколько дней будет курсировать по другому маршруту

Троллейбус №11 будет курсировать по другому маршруту с 9:00 до 17:00 с 19 июля по 3 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского.

Так, с 9:00 до 17:00 19 и 22 июля движение троллейбусов будет запрещено по пр. Любови Малой и ул. Плановой, от ул. Дудинской до ул. Семинарской, ул. Семинарской, от ул. Плановой до ул. Большой Гончаровской, по ул. Большой Гончаровской, от ул. Семинарской до ул. Конева, по ул. Конева, ул. Малиновского, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.

В это время троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - ул. Новый Быт.

С 9:00 до 17:00 20 июля и с 23 июля по 3 августа движение троллейбусов будет запрещено по ул. Конева и ул. Малиновского, от ул. Большой Гончаровской до ул. Коцарской, по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской, спуску Соборному.

Троллейбус №11 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева;

в обратном направлении: ул. Конева - ул. Большая Гончаровская - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Китаенко - пр. Ново-Баварский - пр. Дзюбы.

Источник: city.kharkov.ua

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