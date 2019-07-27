Изменения движения транспорта по Харькову

Трамваи №16, 16А, 23 и 27 по выходным будут курсировать по измененному маршруту

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от разворотного круга «Салтовский» до ул. Героев Труда, будет запрещено с 8:30 до 18:00 в выходные дни с 27 июля по 18 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей по пр. Тракторостроителей.

В выходные дни: 27 и 28 июля, 3 и 4 августа, 10 и 11 августа, а также 17 и 18 августа трамваи будут курсировать так:

- трамвай №16: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - перекресток ул. Семиградская/ул. Академика Павлова (остановка «Сабурова дача»);

- трамвай №16А: не ходит;

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №27: перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь») - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка «Владимирская церковь»).

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Трамвай №26 несколько дней будет курсировать по другому маршруту

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевском спуске и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00 29-31 июля и 1-3 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В эти дни трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Автобусы №15, 67 и 112 временно изменят маршрут движения

Движение транспорта по ул. Малиновского, от ул. Коцарской до ул. Благовещенской, будет запрещено с 9:00 29 июля до 21:00 3 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Малиновского.

В это время автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№15э, 67э, 112э, 238э (при движении в сторону ул. Конева): - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

№15э, 67э, 112э (при движении в сторону ул. Благовещенской): - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту; №238э - маршрут не меняет.

На перекрестке проспект Гагарина - улица Молочная будет ограничено движение

Движение транспорта на перекрестке пр. Гагарина - ул. Молочная будет ограничено с 8:00 27 июля до 8:00 4 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с восстановлением бетонного покрытия трамвайного переезда на перекрестке.

Троллейбусы будут проезжать через перекресток пр. Гагарина - ул. Молочная, а пропуск автотранспорта организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

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На улице Зерновой движение транспорта закрыто до начала августа

Движение транспорта по ул. Зерновой, на участке от ул. Кульчицкого до пр. Гагарина, будет запрещено до 2 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с увеличением объема работы по ремонту водопроводной сети по ул. Зерновой. Ранее планировалось, что движение будет восстановлено 26 июля.

На время ремонта объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам: ул. Кульчицкого, ул. Матросова, ул. Каштановой, пр. Гагарина, пр. Героев Сталинграда и ул. Монюшко.

Источник: city.kharkov.ua

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