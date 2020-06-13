Изменения в работе транспорта по Харькову

На улице Матросова запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Матросова, на участке от ул. Кульчицкого до ул. Морозова, запрещено с 9:00 до 17:00 с 12 по 19 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Матросова.

На этот период движение транспорта осуществляется по свободной от выполнения работ полосе.

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На крупном перекрестке Салтовки запрещается движение транспорта

Движение транспорта через перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда будет запрещено с 8:00 до 19:00 13 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с асфальтированием трамвайного переезда.

В связи с этим, движение будет организовано следующим образом:

- по ул. Героев Труда при движении от ул. Гвардейцев Широнинцев - только направо на пр. Тракторостроителей;

- по ул. Героев Труда при движении от ул. Светлой движение на перекресток запрещается, объезд осуществляется через ул. Светлую и ул. Валентиновскую;

- по пр. Тракторостроителей при движении от ул. Валентиновской - только налево на ул. Героев Труда;

- по пр. Тракторостроителей при движении от ул. Бучмы движение запрещается, объезд осуществляется через ул. Бучмы.

Также с 8:00 до 19:00 13 июня некоторые автобусы будут объезжать указанный участок следующим образом:

№212э: - ул. Светлая (533 м/р) - ул. Светлая - ул. Валентиновская - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№266э: - ул. Бучмы - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Героев Труда - ст. м. «Героев труда»;

№17э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№272э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке ул. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменит путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - ул. Валентиновская и далее по маршруту;

№6э, 49э, 204э: изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на перекрестке пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда, а также изменят путь следования: перекресток пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.

Кроме того, 13 июня будет поэтапно запрещаться движение трамваев через перекресток ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей и ул. Академика Павлова - пр. Московский. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№8 (с 9:00 до 14:00):

часть: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии;

часть: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№16, 16А (с 9:00 до 14:00) - не ходят;

№23 (с 9:00 до 11:00): разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

№26 (с 14:00 до 19:00): парк им. Горького - ул. Сумская - пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский - разворотный круг «Юго-Восточный»;

№27:

часть (с 9:00 до 11:00): разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

(с 11:00 до 14:00): Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк;

часть (с 9:00 до 14:00): Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии.

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На Московском проспекте запрещается движение транспорта, троллейбусы не будут ходить, а автобусы изменят маршрут

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Индустриального до ул. Роганской, будет запрещено с 7:00 до 21:00 13 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период движение городского пассажирского транспорта будет организованодо разворотного круга троллейбусов «Ул. 12 Апреля» на участках:

- по пр. Московскому - от пр. Индустриального;

- по ул. 12 Апреля - от ул. Мира.

Также с 7:00 до 21:00 13 июня автобусы №9, 16э, 71э, 121э, 137э, 147э, 213э, 252э, 261э, 262э, 276э будут курсировать так:

- №9: ст. Рогань - ул. Роганская - ул. Шариковая - ул. Плиточная - ул. Мира - (в обратном направлении: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира) - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - ул. Мира - ул. Генерала Момота (в обратном направлении: ул. Северина Потоцкого) - ул. Луи Пастера - ул. Довженко;

- №16э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская и далее по маршруту;

- №71э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева;

- №121э: ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - и далее по маршруту;

- №137э: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский и далее по маршруту;

- №147э: бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская (круг троллейбуса); в обратном направлении: ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский – бул. Грицевца;

- №213э: пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Александровский и далее по маршруту;

- №252э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская и далее по маршруту;

- 261э: ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Плиточная - ул. Шариковая - ул. Пятихатская - ул. Мохнацкого; в обратном направлении: ул. Пятихатская - ул. Шариковая - ул. Плиточная - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - пр. Индустриальный и далее по маршруту;

- №262э: - ул. Зубарева (759 м/р) - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева (759 м/с);

- №276э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский – бул. Грицевца - ул. Большая Кольцевая.

Кроме того, с 7:00 до 21:00 13 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «М/р «Горизонт», по ул. Плиточной, ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

В связи с этим троллейбусы №7, 45 и 46 завтра в это время ходить не будут.

Источник: city.kharkov.ua

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