Железнодорожные билеты теперь можно купить в Viber и Telegram.

Там же можно заказать питание во время поездки, посмотреть расписание движения, информацию о прибытии или опоздании поезда, номер пути и т.п.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщается на сайте Харьковской ОГА.

«Сегодня «Укрзалізниця» впервые стартует с собственным чат-ботом, который не только предоставляет справочную информацию и обратную связь, но и наделен функциями продажи или возврата билетов, заказа питания и других дополнительных опций», - отметил глава министерства.

Как отмечается, чат-бот УЗ говорит на трех языках: украинском, английском и русском.

Владислав Криклий пояснил, что оплата за билеты, приобретенные через чат- бот, осуществляется напрямую без редиректа - для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке. Также пассажиры могут использовать для оплаты сервисы Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Сейчас в чат-боте доступны для заказа билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание.

Протестировать работу сервиса можно по ссылкам: https://vb.me/ukr_railway или https://t.me/Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot.

Агентство Телевидения Новости