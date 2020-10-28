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Жителі Харківщини стали менше користуватися транспортом

Жителі Харківщини стали менше користуватися транспортом

Зокрема у тролейбусах пасажиропотік зменшився на 25,4%.

За даними Головного управління статистики у Харківській області, у січні–вересні 2020 року пасажирообіг підприємств транспорту становив 3,1 мільярд пасажиро-кілометрів (добуток числа пасажирів на відстань їх перевезення, виражену в кілометрах).

Це складало 53% від обсягу січня–вересня 2019 року.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 253 мільйонів пасажирів (64,7%).

Залізничним транспортом в області скористалося 10,8 мільйонів пасажирів, що у 2,2 раза менше від минулорічного обсягу.

Автомобільним транспортом користувалося 38,2 мільйона пасажирів (у 1,8 раза менше), міським електричним транспортом перевезено 204 мільйонів пасажирів, у тому числі метрополітеном – 91,1 мільйон (у 1,7 раза).

Пасажиропотік у тролейбусах зменшився на 25,4%. За цьогорічний січень-вересень цим видом транспорту скористалося 57,5 мільйонів осіб, трамваями – 55,4 мільйонів (15% менше).

Источник: slk.kh.ua

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