Кабмин упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой

Кабинет министров отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения «Вдома» или обсервации для украинцев, которые вернулись из-за границы и не имеют документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующие изменения в постановление Кабмина №1236 приняли во время заседания правительства.

Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат или документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, отменен запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавирус «Омикрон». Граждане же Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такую норму также отменили.

Напомним, ранее сегодня СНБО поддержала введение чрезвычайного положения, решение за Верховной Радой.

Вечером должно состояться внеочередное заседание парламента, где будут рассматривать решение о введении чрезвычайного положения.

Источник: УНИАН

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