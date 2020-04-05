Кабмин запретил курсирование городских автобусов

Кабмин в рамках усиления с 6 апреля карантинных мероприятий запретил курсирование городских автобусов. Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, запрещено городское, пригородное, межгородское, внутриобластное и межобластное автобусное сообщение, а также работа метро и железной дороги.

Разрешен проезд в:

• легковых автомобилях;

• трамваях и троллейбусах;

• служебном транспорте.

При этом количество пассажиров в салоне должно соответствовать количеству мест для сидения.

Источник: sq.com.ua

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