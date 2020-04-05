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Кабмин запретил курсирование городских автобусов
Кабмин в рамках усиления с 6 апреля карантинных мероприятий запретил курсирование городских автобусов. Об этом сообщили в Минздраве.
В частности, запрещено городское, пригородное, межгородское, внутриобластное и межобластное автобусное сообщение, а также работа метро и железной дороги.
Разрешен проезд в:
• легковых автомобилях;
• трамваях и троллейбусах;
• служебном транспорте.
При этом количество пассажиров в салоне должно соответствовать количеству мест для сидения.
Источник: sq.com.ua
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