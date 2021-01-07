Как будет работать транспорт в Харькове во время локдауна

В период локдауна, с 8 по 25 января, городской транспорт будет перевозить пассажиров только на сидячих местах. Все пассажиры должны быть в масках.

Как сообщила начальница Управления патрульной полиции Харьковской области Алена Стрижак, за отсутствие у пассажира маски к ответственности будут привлекать его, а не водителя транспортного средства.

"Водитель отвечает только за количество пассажиров, которых он впустил в салон, и если он сам без защитной маски. Пассажиры же привлекаются к административной ответственности, если они принципиально отказываются надевать маску", - пояснила Алена Стрижак.

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Водії громадського транспорту повинні, в разі потреби, видати пасажиру захисну маску.

Така можливість обговорювалася сьогодні, 6 січня, на зустрічі секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова з керівниками тролейбусних і трамвайних депо, а також автобусних підприємств.

Ігор Терехов поцікавився, як поліція контролюватиме дотримання карантинних заходів в умовах майбутнього локдауна. За словами начальника Управління патрульної поліції Харківської області Альони Стрижак, вимоги правоохоронців під час обмежувального періоду не відрізнятимуться від нинішніх.

«У транспортному засобі можна буде перевозити стільки пасажирів, скільки в ньому є посадочних місць. І тепер, якщо пасажир не в масці, то до відповідальності притягується саме він, а не водій. Водій відповідає тільки за кількість пасажирів, яких він впустив до салону, і якщо він сам без захисної маски. Пасажири ж притягуються до адміністративної відповідальності, якщо вони принципово відмовляються надягати маску», - пояснила Олена Стрижак.

Ігор Терехов запропонував увійти в становище людей, які з якихось причин не мають при собі маски, але хочуть скористатися громадським транспортом.

«Місто виділить маски, і перевізники виділять, щоб у водіїв був певний запас. Якщо заходить до салону пенсіонер без маски, який, можливо, забув її вдома, то нехай водій видасть йому маску, хай людина їде спокійно. Поліцейські теж можуть видавати маски таким пасажирам замість притягнення до адмінвідповідальності. Але якщо пасажир йде на конфлікт і принципово не хоче надягати маску, то тоді вже його потрібно штрафувати», - сказав Ігор Терехов.

Источники: sq.com.ua, city.kharkov.ua

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