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Как музыка в авто влияет на водителя

Как музыка в авто влияет на водителя

Музыка – неотъемлемая часть любой автомобильной поездке. Однако нужно помнить, что громкость и интенсивность музыки могут влиять на поведение водителя, а следовательно, и на безопасность движения.

Желающим повысить зрительное внимание и тем, кому постоянно приходится стоять в пробках, просто необходимо обзавестись классической музыкой. Ученые доказали, что Моцарт и Бах уменьшают степень раздражения.

Бодрая музыка спасет от засыпания. Вообще, ритмичная музыка поддерживает в тонусе уставшего водителя – она заставляет сердце биться активнее. Однако танцевальную музыку нельзя слушать в течение длительного времени – влияние низких частот ухудшает работу мозга, притупляет внимание и повышает уровень агрессии водителя.

Когда водитель полностью погружается в музыку, особенно ритмичную, агрессивную, его внимательность падает. Наиболее агрессивный стиль вождения демонстрируют женщины, которые слушают хип-хоп. Они сильно разгоняются и резко тормозят. На мужчин подобный эффект имеет рок и металл.

Заставляет водителей давить на газ чаще и слишком веселая музыка.

Главный враг водителя в дороге – громкость. Главное – не слушать слишком громкую музыку, иначе вы не почувствуете положительный эффект, а будете постоянно отвлекаться. Доказано, что громкий звук снижает концентрацию на 20%. При высокой громкости реакция на сигналы, поступающие с периферии, ухудшаются. Мозг отсекает ненужное, ограничивая наше зрение.

Да и когда в машине орет музыка, то сигналов от других участников движения вообще не слышно.

Специалисты предупреждают: уровень громкости и низких частот, которые водитель воспринимает как нормальные, в реальности в несколько раз выше в замкнутом пространстве. Так что через несколько лет езды с громкой музыкой можно реально оглохнуть.

Источник: 2plus2.ua

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Темы: авто, музыка

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