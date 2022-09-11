Как происходит страхование туристов онлайн?

После начала военных действий большое количество наших соотечественников были вынуждены покинуть родину и уехать за рубеж. Многие из них успели взять с собой только самое необходимое. По прошествии нескольких месяцев люди стали понимать, что война — это надолго, поэтому нужно обживаться на новом месте, приводить в порядок документы. Многие вспомнили и про туристическую страховку, особенно тогда, когда пришлось обращаться за медицинской помощью. Как сейчас работает страхование туристов и как его можно быстро и без проблем оформить, расскажем дальше.

В чем цель туристического страхования

Главная задача этого вида страхования — защитить людей, которые выехали за границу, от возможных финансовых потерь. Медицинское обслуживание за рубежом стоит намного дороже, чем у нас в стране. Люди, не имеющие на руках страховки, вынуждены тратить большие суммы на оплату услуг врачей и покупку лекарств. Кроме того, им самостоятельно приходится искать нужное лечебное заведение, что в условиях стресса вряд ли удается сделать быстро и рационально. Сюда еще можно добавить языковую проблему — далеко не все наши граждане могут легко объяснить на неродном языке, что с ними произошло.

Все проблемы со здоровьем решаются легко, если заранее оформлен полис страхования туристов на https://uniqa.ua/ru/private/travel/puteshestvie-za-granitsu/. При наличии на руках такого документа человек может просто позвонить по телефонам, указанным в нем, и подробно описать свою проблему. Дальше всю помощь организует представитель службы ассистанса. Таким образом человек в сложной ситуации не остается один на один со своими проблемами.

Как оформить туристический полис онлайн

В условиях военного положения процедура оформления большинства страховых договоров значительно упростилась, и теперь полис туристического страхования тоже можно приобрести в онлайн-режиме, даже находясь при этом за границей. Как это сделать? Сначала нужно выбрать страховую компанию. Далее зайти на ее сайт и ознакомиться с условиями страхового договора. Если все его положения устраивают, следует заполнить данные о себе, указать, на какой период времени планируется поездка и в какую страну, впечатать контактные данные. Далее останется только внести оплату за договор. После завершения этой процедуры полис в электронном виде будет отправлен на электронный адрес клиента. Вся процедура оформления занимает считаные минуты. Также можно продлить действие ранее приобретенной страховки. Причем времени на это уйдет еще меньше, так как все необходимые данные у страховщиков уже есть.

Очень важно, чтобы выбранная страховая компания поддерживала партнерские отношения с ассистирующими компаниями по всему миру, например, как это делает СК «УНИКА». Такое сотрудничество позволит получать гарантированную качественную медицинскую помощь практически в любой стране Европы, странах бывшего СНГ, за исключением россии и беларуси.