Как выбрать шины для кроссоверов и паркетников

Автомобиль требует большого внимания со стороны своего владельца. Необходимо следить не только за состоянием внутренних механизмов. Большая роль отводится и наружным элементам, особенно колесам. Шины требуют замены два раза в год.

При их выборе необходимо учитывать не только сезонность и производителя. Большое значение имеет типоразмер. Так, для кроссоверов и паркетников подходят покрышки 205/60 R16. Значение шифра:

- 205 – ширина профиля, измеряется в миллиметрах;

- 60 – высота профиля, высчитывается в процентах от ширины;

- R16 – внутренний диаметр, измеряется в дюймах.

Различия паркетника и кроссовера

Для городских условий передвижения создано огромное количество автомобилей. Все они подразделяются на классы, что облегчает выбор для водителей. Один из самых популярных автомобилей для города – кроссовер. Он отличается от седана большими габаритами. Ему достойную конкуренцию составляет паркетник. Эти машины находятся в разных ценовых категориях, хоть и похожи внешне. Однако у них много различий:

- Проходимость. У паркетников она ниже, чем у кроссоверов. Последние – могут преодолевать небольшие препятствия. Оба варианта сильно уступают внедорожникам.

- Кузов. Паркетники имеют небольшой кузов, что облегчает парковку в условиях загруженных городских улиц.

- Салон. У паркетников он более комфортабельный.

- Мощность двигателя. У кроссоверов она выше. Они приближены к спортивному стилю езды. Паркетники созданы для передвижения по городу.

Внешне модели очень похоже. Также для них используются похожие запчасти, в частности шины одинакового размера.

Критерии выбора резины

При покупке нового комплекта покрышек необходимо учитывать следующие параметры:

- Сезонность. Различают летние, зимние и всесезонные шины. Летние модели изготавливают из жесткой резины. Они рассчитаны на эксплуатацию в теплую погоду. Резина хорошо подходит для быстрой езды по качественному дорожному покрытию. Зимние варианты отличаются мягкой структурой. Они эксплуатируются при температуре ниже 0 градусов. Максимальная скорость у зимней резины ниже, чем у летней. Всесезонные покрышки теоретически можно использовать круглый год. Однако они не выдерживают испытание слишком низкими или высокими температурами.

- Вид покрышек. Шоссейные или скоростные. Первые варианты обеспечивают тихую плавную езду в городских условиях. Скоростные, или спортивные, – предназначены для передвижения на высоких скоростях. Они обеспечивают высокую маневренность. Но из-за невыраженного протектора плохо отводят излишки влаги.

- Конструкция. Шины бывают диагональными и радиальными. Второй вариант встречается чаще.

- Индексы скорости и нагрузки. Им обозначаются максимальная скорость и вес соответственно.

- Год выпуска. Шины реализуются производителями в течение пяти лет. За это время при правильных условиях хранения покрышки сохраняют свои изначальные характеристики.

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