Как выехать из «горячих точек»: информация «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» все рейсы с востока в направлении запада Украины делает эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.
Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно воспользоваться следующими поездами:
✅№1/2 Константиновка — Ивано-Франковск
✅№3/4 Запорожье — Ужгород
✅№5/6 Мариуполь — Рахов
✅№7/8 Киев — Черновцы
✅№15/16 Харьков — Рахов
✅№17/18 Харьков — Ужгород
✅№21/22 Харьков — Трускавец
✅№25/26 Одесса — Рахов
✅№29/30 Киев — Ужгород
✅№31/32 Кривой Рог — Ужгород
✅№35/36 Одесса — Перемышль
✅№37/38 Одесса — Ужгород
✅№41/42 Днепр — Трускавец
✅№45/46 Краматорск — Ужгород
✅№49/50 Киев — Трускавец
✅№55/56 Киев — Рахов
✅№57/59-№58/60 Киев — Ворохта, Чоп
✅№77/78 Одесса — Ковель
✅№81/82 Киев — Ужгород
✅№85/87-86/88 Новолексеевка — Львов, Ковель (курсирует до Запорожья)
✅№91/92 Киев — Львов
✅№95/96 Киев — Рахов
✅№97/98 Киев — Ковель
✅№114/113-142/141 Лиман — Львов
✅№119/120 Запорожье — Львов
✅№129/130 Кременчуг — Ворохта
✅№149/150 Полтава — Черновцы
✅№135/136 Одесса — Черновцы
✅№249/250 Киев — Черновцы
✅№749/750 Киев — Ивано-Франковск
✅№ 705 Дарница — Киев Пасс – Львов
✅№ 715 Дарница — Киев Пасс — Львов
✅№ 723 Харьков – Львов
✅№ 747 Киев – Тернополь
Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от оперативной ситуации.