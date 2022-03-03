Как выехать из «горячих точек»: информация «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» все рейсы с востока в направлении запада Украины делает эвакуационными и закрывает продажу билетов на них.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно воспользоваться следующими поездами:

✅№1/2 Константиновка — Ивано-Франковск

✅№3/4 Запорожье — Ужгород

✅№5/6 Мариуполь — Рахов

✅№7/8 Киев — Черновцы

✅№15/16 Харьков — Рахов

✅№17/18 Харьков — Ужгород

✅№21/22 Харьков — Трускавец

✅№25/26 Одесса — Рахов

✅№29/30 Киев — Ужгород

✅№31/32 Кривой Рог — Ужгород

✅№35/36 Одесса — Перемышль

✅№37/38 Одесса — Ужгород

✅№41/42 Днепр — Трускавец

✅№45/46 Краматорск — Ужгород

✅№49/50 Киев — Трускавец

✅№55/56 Киев — Рахов

✅№57/59-№58/60 Киев — Ворохта, Чоп

✅№77/78 Одесса — Ковель

✅№81/82 Киев — Ужгород

✅№85/87-86/88 Новолексеевка — Львов, Ковель (курсирует до Запорожья)

✅№91/92 Киев — Львов

✅№95/96 Киев — Рахов

✅№97/98 Киев — Ковель

✅№114/113-142/141 Лиман — Львов

✅№119/120 Запорожье — Львов

✅№129/130 Кременчуг — Ворохта

✅№149/150 Полтава — Черновцы

✅№135/136 Одесса — Черновцы

✅№249/250 Киев — Черновцы

✅№749/750 Киев — Ивано-Франковск

✅№ 705 Дарница — Киев Пасс – Львов

✅№ 715 Дарница — Киев Пасс — Львов

✅№ 723 Харьков – Львов

✅№ 747 Киев – Тернополь

Посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей. Время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от оперативной ситуации.

Агентство Телевидения Новости