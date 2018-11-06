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Как выглядит первый в мире автомобиль 1769 года (ФОТО, ВИДЕО)

Как выглядит первый в мире автомобиль 1769 года (ФОТО, ВИДЕО)

Когда говорят о первом в мире автомобиле, чаще всего имеют в виду изобретение Карла Бенца 1885 года.

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Когда говорят о первом в мире автомобиле, чаще всего имеют в виду изобретение Карла Бенца 1885 года. Это было первое патентованное авто с двигателем внутреннего сгорания.

Но на самом деле, первым автомобилем было изобретения француза Николя Кюньо. Его творение появилось более чем на 100 лет раньше — в 1769 году.

Выглядело авто очень внушительно — огромные размеры, большая печь “на носу“. Дрова сгорали в печи и приводили в движение поршень, который в свою очередь двигал колеса — таким был принцип действия.

Максимальная скорость достигала всего 4 км в час, то есть примерно, как скорость пешехода. Современные энтузиасты создали действующую модель первого автомобиля в полный размер и зрелище, нужно признать, впечатляющее.

Источник: http://changeua.com

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