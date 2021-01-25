"Карантинные" авиарейсы: куда летали харьковчане в 2020 году

Прошедший год стал для Международного аэропорта "Харьков" вызовом. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, после рекордного 2019 года, в начале 2020 года сохранилась тенденция стремительного роста.

Пассажиропоток за январь-февраль составил 215 тысяч человек. Это на 56% больше, чем за аналогичный период 2019 года со 138 тысячами пассажиров.

Число вылетов за два месяца достигло 835. Это на 32% больше, чем в 2019 году, когда их было 647.

С середины марта до середины июня пришлось временно остановить все пассажирские перелеты в связи с пандемией. Последний докарантинный рейс состоялся 21 марта.15 июня аэропорт принял первый пассажирский самолет после двухмесячной паузы - с этого дня перелеты Киев-Харьков-Киев происходили уже ежедневно. 19 июня возобновились международные перевозки. С этого момента регулярные и чартерные рейсы постепенно возобновлялись, запускались новые направления.

Общий пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" за 2020 год составил 659 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями года стали Анталия, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Киев и Краков.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»