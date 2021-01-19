Кiнець старим маршруткам

В Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, мета якого закінчити зі старими маршрутками у міському транспорті.

Прийняття цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі та рoзвалені автобуси.

Для цього, ми взагалі міняємо підхід та пропонуємо замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість.

І що важливо - міста самі зможуть визначати ціну та справедливо платити за кілометри, які обслужено.

Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, так як перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово - кілометри, а не “зібрані гроші з пасажирів”.

Такий підхід також дасть можливість вимагати від перевізників не тільки обслуговування пасажирів на комфортних автобусах, але й встановлення трекерів та валідаторів для електронної оплати.

Дякую містам та експертам за співпрацю, та дуже чекаємо на прийняття законопроєкту.

Источник: facebook.com / Владислав Криклій - Міністр інфраструктури України

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