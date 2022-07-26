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Китайці винайшли вічну батарею для електромобілів

Китайці винайшли вічну батарею для електромобілів

Китайська компанія Tsinghua анонсувала нову розробку – батарею для електромобілів, яку можна зарядити до 20 тисяч разів.

Якщо взяти за середній показник запас ходу 500 кілометрів, життєвого циклу розробленої китайцями батареї вистачить на 10 мільйонів кілометрів. Якщо виходити з середньорічного пробігу таксі, який дорівнює приблизно 200 тисяч кілометрів, то акумулятор пропрацює приблизно 50 років.

Однак наскільки реальні обіцянки китайських розробників, поки що неясно. Якою буде максимальна ємність інноваційної батареї теж невідомо, як і те, як залежить кількість можливих циклів зарядки від її ємності.

Все більше автовиробників запускають у розробку твердотілі акумулятори, які мають більшу ємність, ніж літій-іонні, й швидше заряджаються. У 2019 році електромобіль з такою батареєю побудувала Toyota, цього року виробництво таких осередків запустив Nissan. Також впровадження батарей з твердим електролітом запланував Mercedes-Benz.

Источник: avtomir.ua

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