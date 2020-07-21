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Київ з жовтня запустить оплату за проїзд банківською картою

Київ з жовтня запустить оплату за проїзд банківською картою

У громадському транспорті Києва вже встановлено обладнання для розрахунку за проїзд банківськими картами.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Для запуску можливості оплати за проїзд картою, “Ощадбанк” повинен сертифікувати валідатори, заявив мер столиці Віталій Кличко.

У КМДА очікують, що до жовтня “Ощадбанк” завершить сертифікацію і пасажири зможуть оплачувати проїзд в наземному транспорті банківськими картами.

Нагадаємо, раніше на восьми станціях київського метрополітену запустили 4G-інтернет. Тепер швидкісний інтернет працює на станціях “Житомирська”, “Святошин”, “Героїв Дніпра”, “Мінська”, “Оболонь”, “Сирець”, “Дорогожичі” і “Лук’янівська”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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Темы: київ

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