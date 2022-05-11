КМУ упростил процедуру получения водительского удостоверения на период военного положения

Теорию можно освоить на Zoom, Skype, Google meet и т.д. Срок обучения теории водителей категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) сокращен на 20%, программу преподавания уплотнили.

Практический экзамен можно сдать в любом сервисном центре МВД, независимо от того, где был сдан теоретический экзамен. Получить права можно в любом сервисном центре.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/59328

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