"Кожна друга перевантажена": за добу фурам виписали штрафів на 1,7 мільйона

За добу правоохоронці разом з представниками Укртрансбезпеки перевірили допустиму вагу 6,6 тисяч вантажівок та виписали 1,7 мільйона гривень штрафів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на селекторній нараді із президентом.

Повідомляється, що на Миколаївщині було зафіксовано три спроби пересування перевантажених фур в об’їзд пунктів габаритно-вагового контролю.

За даними Національної поліції, кожен другий вантажний автомобіль їде з перевантаженням. Найбільше таких – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Також Нацполіція повідомила, що вже встановлюються камери для спостереження за процесом перевірок.

Источник: epravda.com.ua

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