Коли можна сідати за кермо після вживання алкоголю

Максимально допустима концентрація спирту в крові, дозволена для водіїв в Україні, становить 0,2 проміле. І якщо, приміром, звичайний здоровий чоловік вагою близько 75 кг вип’є півлітра горілки, то у нього в крові буде 2,5 проміле алкоголю. І на те, як швидко алкоголь виводиться з організму людини, впливає кілька факторів. Про це пише сайт автомобільних новин Аutonews.ua.

Наприклад, у чоловіків зазвичай хміль “вивітрюється” трохи швидше, ніж у жінок. Крім того, слід враховувати вік, вагу, фізичний стан, стан здоров’я і кількість з’їденої при цьому їжі. Слід пам’ятати, що при проблемах з печінкою алкоголь з крові виводиться ще довше.

Однак існує так звана “формула”, згідно з якою можна вирахувати приблизний час виведення алкоголю з крові. Вона розрахована на міцні 40-ка градусні напої на кшталт горілки, але її також можна “взяти на озброєння” з відповідними поправками в разі вживання інших спиртних напоїв.

Згідно з розрахунками, кількість годин очікування дорівнює обсягу спожитої горілки в мілілітрах, помноженому на коефіцієнт 0,05. Таким чином, 0,5 л горілки повністю зникнуть з організму людини через 25 годин.

Здорового середньостатистичному чоловікові вагою близько 75 кг на “порятунок” від наслідків вживання пляшки пива місткістю 0,5 л потрібно приблизно близько 2 годин. Але якщо збільшити даний відрізок часу вдвоє, тоді у людини не буде відчуватися навіть специфічного запаху спиртного з рота.

Втім, завжди слід пам’ятати, що алкоголь – найлютіший ворог водія, й у нетверезому стані ні в якому разі не можна сідати за кермо.

Источник: today.ua

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