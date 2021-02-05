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Коммунальный мост перекрыли до мая: как объехать

Коммунальный мост перекрыли до мая: как объехать

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на проспекте Льва Ландау будет ограничено с 4 февраля по 30 апреля включительно. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с капитальным ремонтом комплекса транспортных сооружений.

Движение транспорта будет организовано по свободным от выполнения работ полосам.

Напомним, до 1 мая 2021 года будет запрещено движение транспорта по улице Михаила Водяного на ХТЗ. Проезд ограничен на участке от ул. ХТЗ до просп. Индустриального. По данным Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с продолжением ремонта канализационной сети. Объехать закрытый участок можно по улицам Франтишка Крала, Молодежной, Луи Пастера и другим прилегающим.

Кроме того, до 1 сентября включительно ограничено движение транспорта по ул. Алчевских в районе дома №43. По данным Департамента инфраструктуры горсовета, это связано с проведением ремонтных работ в офисном здании по ул. Алчевских, 43. На время ремонта движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Ранее сообщалось, что от Салтовки до станции метро "Киевская" планируется построить многоярусную дорогу. Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов пообещал, что основная часть строительства дороги от станции метро "Киевская" до Салтовки будет выполнена уже в этом году. По его словам, данный виадук позволит разгрузить дороги, связывающие Салтовку с центром города.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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