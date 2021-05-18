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Компания Mahle создала электродвигатель без магнитов с эффективностью 95%

Компания Mahle создала электродвигатель без магнитов с эффективностью 95%

Немецкий производитель автозапчастей Mahle разработал электродвигатель, не использующий редкоземельные металлы. По заявлениям разработчика, представленная система объединяет несколько концепций в одном корпусе — мотор работает без магнитов, практически не подвержен износу и имеет более высокий КПД на всех режимах работы, показывая в пике эффективность выше 95%. Последний показатель особенно важен — ранее таких результатов достигали только электрические болиды Формулы E.

Подавляющее большинство двигателей для электромобилей полагается на магниты, при создании которых используются редкоземельные металлы. Такие компоненты обеспечивают быструю и точную передачу электроэнергии от батареи через катушки во вращающемся роторе. В этом процессе участвуют скользящие точки контакта — они необходимы для контакта движущихся деталей, но они также со временем изнашиваются и выходят из строя.

Кроме того, около 97% мировых поставок редкоземельных металлов поступает из Китая, который постепенно ограничивает их производство, что ведет к повышению стоимости ресурсов — за последнее десятилетие цена на неодим выросла на 750%, а стоимость диспрозия увеличилась на 2000%. При этом КНР — это единственная страна, способная превращать металлы в магниты в промышленном масштабе для глобальных цепочек поставок. С целью избавиться от этих проблем, а также избежать удара по экологии, Mahle создала коммерчески жизнеспособный электродвигатель без магнитов.

Компания Mahle создала электродвигатель без магнитов с эффективностью 95%

«С новым электродвигателем мы выполняем взятые обязательства как экологически рациональная компания. Отказ от магнитов и, следовательно, использования редкоземельных элементов предлагает большой потенциал не только с геополитической точки зрения, но и с точки зрения ответственного использования природы и ресурсов», — сообщил Майкл Фрик, председатель правления Mahle.

С новой конструкцией инженеры Mahle предложили передавать мощность на прядильный ротор с помощью бесконтактной индукции. За счет этого решения компания смогла отказаться от магнитов и большей части изнашиваемых поверхностей. В дополнение Mahle также создала систему настройки параметров магнетизма ротора — автопроизводители больше не обязаны отталкиваться от показателей постоянных магнитов и могут увеличить мощность двигателя свыше 95%.

Такой подход будет особенно эффективен при разработке мощных электрокаров, однако он также может быть использован для обычных автомобилей — от субкомпактных машин до внедорожников. А отсутствие дорогостоящих редкоземельных металлов позволит снизить себестоимость изготовления таких двигателей. Mahle собирается запустить серийное производство двигателей нового поколения к концу 2023 года. Сейчас у компании уже есть несколько рабочих прототипов, которые используются в тестах.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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