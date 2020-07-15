КВСЗ показал свой вариант поезда-трубы для метро Харькова

Крюковский вагоностроительный завод продемонстрировал эскизы вагонов поездов метро, которые предприятие планировало поставить для метрополитена Харькова. На заводе надеятся, что жалоба, направленная в ЕИБ, относительно тендера на поставку поездов для Харьковского метрополитена, будет рассмотрена.

Дизайнерские решения экстерьера и интерьера поезда метро без перегородок между вагонами КВСЗ опубликовал на своем официальном сайте.

На предприятии указали и параметры вагонов, изображенных на эскизах.

Отмечается, что схема поезда - 4 моторных + 1 прицепной безмоторный вагон; длина состава 96,8 м; конструкционная скорость - 90 км/ч; среднее ускорение поезда, не менее - 1,2 м/с2; назначенный срок службы вагона - 40 лет; общая вместимость поезда (с учетом стоячих мест) - 1650 человек.

Также в поезде могут быть предусмотрены 2 места для колясок людей с ограниченными возможностями.

Публикацию эскизов на Крюковском вагонзаводе сопроводили комментарием о том, что предприятие все еще надеется на то, что "жалоба, направленная в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка по поводу нарушений, выявленных в ходе проведения тендера будет рассмотрена, а решение тендера пересмотрено".

Напомним, в начале июня стало известно, что Китайская машиностроительная корпорация CRRC Тangshan выиграла открытый международный тендер на поставку 8 составов метро, предназначенных для линий Харьковского метрополитена.

Позже Крюковский вагоностроительный завод заявил, что будет обжаловать решение тендерного комитета, выбравшего поставщиком китайскую компанию. Также КВСЗ направил жалобу в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка, который кредитует данное соглашение.

Источник: elektrovesti.net

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