Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 55

КВСЗ показал свой вариант поезда-трубы для метро Харькова

КВСЗ показал свой вариант поезда-трубы для метро Харькова

Крюковский вагоностроительный завод продемонстрировал эскизы вагонов поездов метро, которые предприятие планировало поставить для метрополитена Харькова. На заводе надеятся, что жалоба, направленная в ЕИБ, относительно тендера на поставку поездов для Харьковского метрополитена, будет рассмотрена.

Дизайнерские решения экстерьера и интерьера поезда метро без перегородок между вагонами КВСЗ опубликовал на своем официальном сайте.

На предприятии указали и параметры вагонов, изображенных на эскизах.

Отмечается, что схема поезда - 4 моторных + 1 прицепной безмоторный вагон; длина состава 96,8 м; конструкционная скорость - 90 км/ч; среднее ускорение поезда, не менее - 1,2 м/с2; назначенный срок службы вагона - 40 лет; общая вместимость поезда (с учетом стоячих мест) - 1650 человек.

Также в поезде могут быть предусмотрены 2 места для колясок людей с ограниченными возможностями.

Публикацию эскизов на Крюковском вагонзаводе сопроводили комментарием о том, что предприятие все еще надеется на то, что "жалоба, направленная в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка по поводу нарушений, выявленных в ходе проведения тендера будет рассмотрена, а решение тендера пересмотрено".

Напомним, в начале июня стало известно, что Китайская машиностроительная корпорация CRRC Тangshan выиграла открытый международный тендер на поставку 8 составов метро, предназначенных для линий Харьковского метрополитена.

Позже Крюковский вагоностроительный завод заявил, что будет обжаловать решение тендерного комитета, выбравшего поставщиком китайскую компанию. Также КВСЗ направил жалобу в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка, который кредитует данное соглашение.

КВСЗ показал свой вариант поезда-трубы для метро Харькова

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вимагання неправомірної вигоди: ще двом поліцейським та одній цивільній особі повідомлено про підозру
Сегодня 08:27    51
В Харькове на взятке поймана председатель военно-врачебной комиссии
Сегодня 08:01    84
“Укравтодор” почав ремонтні роботи на дорозі Мерефа — Зміїв на Харківщині (ФОТО)
Сегодня 07:15    85
Дощі на Харківщині побили рекорд сторічної давнини
Сегодня 07:01    105
Автобусы №212э и 266э и трамвай №26 изменят маршруты
Сегодня 06:34    102
Коронавирус в Харькове: статистика на 14 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:15    108
Державній реєстраторці, яка незаконно зареєструвала право власності на майно вартістю понад 3 млн грн, повідомлено про підозру
14.07.2020 08:53    106
Харьков затопило, доставайте лодки (ВИДЕО)
14.07.2020 08:38    1689
Приватизація заводу «Радіореле» – унікальна можливість вигідно інвестувати у підприємство з високим потенціалом - Фонд державного майна України
14.07.2020 08:34    124
В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей
14.07.2020 08:07    155
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 