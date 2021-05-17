Курсирование экспрессов между Харьковом и Днипром продолжили до 24 июня

АО "Укрзлазиниця" продолжило курсирование поездов № 793/794 и № 796/795 Харьков - Днипро - Харьков до 24 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Проанализировав пассажиропоток поездов № 793/794 и № 796/795 Харьков - Днипро - Харьков во время пилотного периода, Укрзализныця продолжает курсирование популярных рейсов до 24 июня", - говорится в сообщении.

Поезд № 793/794 из Харькова отправляется в 6:51 и уже в 10:30 прибывает в Днипро. Обратно из Днипра отправляется в 18:33, прибывает в Харьков в 22:16. Поезд № 796/795 из Днипра отправляется в 6:23, прибывает в Харьков в 10:02. Из Харькова отправляется в 18:31 и прибывает в Днипро в 22:10. Время в пути - около 3,5 часа, что на 45 минут быстрее, чем на других аналогичных маршрутах. Стоимость билетов - от 134 гривень.

Напомним, новые экспрессы Харьков - Днипро Укрзализныця запустила 29 апреля 2021 года. За первую неделю выполнения рейсов, поездами № 793/794 и № 796/795 было перевезено более трех тысяч пассажиров.

Агентство Телевидения Новости