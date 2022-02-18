Легенда возвращается: культовый автомобиль превратят в электрокар

Один из известнейших спорткаров прошлого вернется на конвейер в виде электрической модели

В мире электромобилей появится новая модель, которая может оказаться очень популярной, ведь ее сделают на базе легендарного спорткара – DMC-12. Эта модель стала культовой благодаря трилогии «Назад в будущее», где необычный спорткар играл роль машины времени.

Возродить легенду решила американская DeLorean Motor Company (DMC). Компания показала первое видео с электрокаром и рассказала о некоторых особенностях проекта.

Новинка должна дебютировать до конца 2022 года. Она будет называться DeLorean EVolved.

К разработке дизайна нового Delorean привлекли компанию ItalDesign. Именно она создавала оригинальный спортивный автомобиль. В частности, за его внешность отвечал Джорджетто Джуджаро, владеющий филиалом итальянского ателье.

Видео не очень информативно, однако на нем можно рассмотреть двери типа «крылья чайки», как у модели родом из 80-х. На последних кадрах засветились рельефный капот и светящаяся ломаная полоса с V-образным элементом спереди, хотя на прошлогоднем тизере место по центру было отдано под шильдик DMC.

Официальных данных о силовой установке пока нет. В основу EVolved может лечь новая масштабируемая платформа разработки ItalDesign и британской инжиниринговой компании Williams Advanced Engineering. Она позволит использовать двигатели общей мощностью до 1360 лошадиных сил и аккумуляторы, обеспечивающие до 1000 км без подзарядки.

DeLorean Motor Company была основана в 1995 году и нет прямого отношения к DMC из Детройта, выпустившей оригинальный автомобиль. В 1997 году ее основатель Стивен Винн выкупил права на обанкротившуюся марку, а к 2000 году возникла идея возобновить производство спорткаров.

Источник: glavcom.ua

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