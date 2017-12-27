Льготники Харькова смогут получить Е-билет в отделениях Мегабанка

Харьковчане, имеюobt льготу на проезд в Харьковском метрополитене и наземном электротранспорте, смогут получить E-ticket в отделениях ПАО "Мегабанк" или центрах предоставления административных и социальных услуг.

Об этом в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, обращаться в управления социальной защиты не нужно. С начала следующего года сдать документы на оформление карт можно будет в любом отделении "Мегабанка" или в любом из центров предоставления административных и социальных услуг. Необходимо будет заполнить анкету и подать ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и всех удостоверений, дающих право льготы (например, пенсионное, ветерана труда и т.д.). Подать документы, оформленные заявителем, может и родственник, но получить карточку должен уже сам гражданин, имея при себе соответствующее удостоверение.

"Нужно заполнить анкету и сдать документы в окошко "Мегабанка". Потом эти материалы попадут к нашим специалистам, они их проверят, и КП "Харьковпасс" выпустит индивидуальную карту каждому человеку, который имеет право льготы. Проездные карты будут передаваться через банк в то же отделение, куда человек подавал документы. В течение двух-трех недель после получения первых анкет карты будут выпущены. Мы берем время с запасом, так как будет наплыв, много людей. Тем, кто предоставит номер мобильного телефона, пришлем смс-сообщение, что карта готова", - отметил Водовозов.

По словам заместителя городского головы, окончательного срока подачи документов для получения льготного электронного билета пока нет, его объявят, когда большинство людей их получит. Он попросил харьковчан не беспокоиться и отметил, что в промежуточном периоде - до момента получения единого электронного билета E-ticket - будут действовать те документы, которыми люди пользовались ранее.

Школьникам и студентам никуда обращаться не нужно, они получат проездные карты в своих учебных учреждениях.

Водовозов отметил, что льготные карты - именные, и при контроле нужно будет предъявлять документ, подтверждающий право бесплатного проезда. В случае, если человек передаст свою карту другому, он будет лишен этой льготы.

Источник:SQ

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