Льготный E-ticket: полная информация для получения е-билета

Внедрение системы единого электронного билета в Харькове имеет один немаловажный аспект – обеспечение карточками E-ticket льготников. Такими карточками, которые учитывали бы статус их владельца.

Харьковский "Мегабанк" начал выдачу бланков и прием документов для оформления льготного проездного. Как идет процесс, с какими трудностями столкнулись льготники и сотрудники банка, и какие меры по их преодолению принимаются, – в комментариях председателя правления "Мегабанка" Александра Шипилова.

Что и где?

Чтобы получить льготный E-ticket, необходимо заполнить анкету. Ее можно скачать на сайте ПАО "Мегабанк", перейдя по этой ссылке. После этого бланк анкеты нужно распечатать и заполнить.

Другой вариант – бланк анкеты можно получить в любом из отделений «Мегабанка», а также в любом Пункте приема коммунальных платежей банка, в том числе в метрополитене. Кроме того, бланки раздают в Центрах предоставления административных услуг и в районных администрациях Харькова.

В анкете необходимо указать:

- ФИО,

- номер идентификационного кода,

- места регистрации и проживания,

- контактные и другие данные.

Также для оформления льготного E-ticket необходимо предоставить ксерокопии паспорта (с пропиской), идентификационного кода и документов, дающих право льготы (например, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана труда и т.п.).

Заполненные анкеты необходимо принести в любое отделение банка или же Пункт приема коммунальных платежей. При этом подать документы, оформленные заявителем, может и другой человек, например, родственник заявителя.

Дополнительную информацию относительно процесса приема документов для оформления льготного билета харьковчане могут получить, обратившись в контакт-центр "Мегабанка" по номеру горячей линии 0-800-50-44-00.

Что дальше?

"Мегабанк" консолидирует собранные отделениями заполненные анкеты и копии документов и передает их в КП "Харьковпасс", которое будет заниматься выпуском льготных E-ticket. Это коммунальное предприятие обрабатывает документы и в свою очередь передает их в органы соцзащиты, специалисты которых будут проверять собранные данные и подтверждать право на льготу для каждого заявителя.

Тут важно отметить: в связи с тем, что все собранные документы будут передаваться соответствующим профильным структурам, "Мегабанк" не уполномочен осуществлять проверку правильности заполнения заявления-анкеты, а также комплектность документов.

Еще прошу обратить внимание на следующее. Конечно, сотрудники банка по мере возможностей стараются помочь людям разобраться, но не стоит ожидать от них специфических консультаций по вопросам, которые не входят в их компетенцию, – например, по поводу того, имеют ли те или иные категории граждан право на льготу.

Когда закончится срок приема документов?

Конечный срок приема документов не определен. Это означает, что харьковчане, имеющие право на льготный проезд в городском транспорте, смогут и дальше пользоваться льготой на основании имеющихся у них на руках документов, которые данное право подтверждают.

На сегодня "Мегабанк" уже принял около 40 тысяч оформленных заявлений-анкет, большая их часть уже передана КП "Харьковпасс". На данный момент мы принимаем ежедневно около 7-8 тысяч анкет.

Важно отметить такой момент. Поскольку срок приема документов не ограничен, бланк анкеты можно взять домой, без спешки и суеты его заполнить и, спустя время, принести уже заполненный бланк. Это позволит избежать пиков скопления людей в отделениях, ускорит процесс приема заявлений и, конечно, уменьшит количество ошибок при заполнении. Заполнять бланк анкеты прямо на месте в отделении, сразу после получения, нет необходимости.

Когда лучше приходить за бланками и приносить заполненные анкеты?

Исходя из опыта первых дней выдачи анкет, люди предпочитают приходить в отделения банка рано утром, иногда – еще до их открытия, в связи с чем возможно скопление людей и возникновение очередей в утренние часы работы наших подразделений. При этом к полудню ажиотаж значительно спадает, а в послеобеденное время мы принимаем заявителей практически в штатном режиме. Я прошу принять эту информацию к сведению при планировании времени посещения отделений банка. Бессмысленно приходить раньше и тратить какое-то время в очереди, во второй половине дня процесс работы с заявителями занимает считанные минуты.

Еще раз напомню: срок приема анкет не ограничен. Передать заполненную анкету можно в любой будний день на протяжении всего времени работы отделений банка, то есть с 8.30 до 17.30. При этом по необходимости мы готовы организовать работу отделений банка и по субботам. О дополнительном времени работы мы будем информировать харьковчан на сайте банка, а также через городские СМИ.

Получение E-ticket

Мы не задействованы непосредственно в процессе изготовления и оформления льготного электронного билета, но, по имеющейся информации, на это отводится около трех недель. При этом мы будем принимать участие в выдаче оформленных билетов заявителям. Получить E-ticket должен будет уже непосредственно сам гражданин (не родственники), имея при себе документы, удостоверяющие личность. Информировать заявителей о месте и времени получения билета мы будем посредством рассылки соответствующих SMS-сообщений. При этом мы планируем приглашать харьковчан для получения E-ticket в отделения, которые расположены в районах их проживания.

В ближайшее время "Мегабанк" планирует открыть в нашем городе три новых отделения – на улице Пушкинской, на Павловом поле, в помещении кинотеатра имени Довженко и на Салтовке, в помещении кинотеатра Kinoland. Новые отделения также будут задействованы в работе с льготниками, что позволит распределить нагрузку между всеми отделениями и ускорить процесс выдачи единых электронных билетов.

Источник: SQ

Новости портала «Весь Харьков»