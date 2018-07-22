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Локомотивам General Eleсtric для Укрзализныци выбрали название

Локомотивам General Eleсtric для Укрзализныци выбрали название

Локомотивы, которые General Eleсtric строит для Украины на своем заводе в Пенсильвании, будут носить название «Тризуб». Это решение было утверждено в конце визита делегации «Укрзализныци» в США.

«По словам главы компании, на заводе в Эри работают, в том числе, украинцы, потомки первых иммигрантов-украинцев, переехавших в Пенсильванию в 1950-х гг. После Второй мировой войны. Известно, что украинские переселенцы в Пенсильвании называли свои организации «Тризуб» или «Тризубовка». «Тризубовки» быстро становились центрами культурной, спортивной и вообще общественной жизни украинцев в Пенсильвании», сообщает пресс-служба «Укрзализныци» об одной из причин выбора названия.

Также глава УЗ Евгений Кравцов обратился к древней и не очень истории – вспомнил, что «тризуб является давним украинским символом. Его древнее изображение, найденное археологами, датируется X веком. «Предполагается, что это был магический знак рода, оберег. Поэтому было принято решение дать именно такое название новым локомотивам», - пояснил руководитель. Это был второй фактор.

А третьим (куда уж без мистики – для выбора тризуба необходимо три причины), является близость даты подписания контракта с с General Eleсtric - 23 февраля 2018 года и даты столетия с того дня как Тризуб стал государственным гербом УНР (25 февраля).

Напоминим, в этом году планируется поставить в Украину тридцать таких локомотивов.

Источник: petrimazepa.com

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