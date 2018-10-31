Лоукостеры прорвало: за 4 дня 22 новых рейса из Украины

Сразу 22 новых рейса начинают выполнять лоукостеры из украинских аэропортов с 28 по 31 октября.

Наибольшую долю составят рейсы ирландского Ryanair. Этот бюджетный перевозчик полноценно заходит в нашу страну и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины — 12 из Киева и 5 из Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября открывает в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова — по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса-Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Полный перечень новых рейсов из Украины:

28 октября — 9 новых рейсов (Ryanair – 6, Wizz Air – 3)

Киев – Барселона (Ryanair) – 4 раза в неделю;

Киев – Быдгощ (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Киев – Братислава (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев – Варшава (Ryanair) – 4 раза в неделю;

Киев – Вильнюс (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев – Лондон (Ryanair) – 5 раз в неделю;

Киев – Вена (Wizz Air) – ежедневно;

Харьков – Вроцлав (Wizz Air) – 2 раза в неделю;

Харьков – Гданьск (Wizz Air) – 2 раза в неделю.

29 октября — 4 новых рейса (Ryanair – 3, Wizz Air – 1)

Киев – Стокгольм (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев – Гданьск (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Киев – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Львов – Вильнюс (Wizz Air) – 3 раза в неделю.

30 октября — 5 новых рейсов (Ryanair – 3, Wizz Air – 2)

Львов – Братислава (Wizz Air) – 2 раза в неделю;

Харьков – Лондон (Wizz Air) – 3 раза в неделю;

Киев – Вроцлав (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев – Познань (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Львов – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю.

31 октября — 4 новых рейса (Ryanair – 3, Tarom – 1)

Львов – Дюссельдорф (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Львов – Мемминген (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Львов – Варшава (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Одесса – Бухарест (Tarom) – 3 раза в неделю.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса – Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю, а Ryanair с 2 ноября открывает рейс Львов – Лондон, который будет выполняться 3 раза в неделю.

Источник: travelspy.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»