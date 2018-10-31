Лоукостеры прорвало: за 4 дня 22 новых рейса из Украины
Сразу 22 новых рейса начинают выполнять лоукостеры из украинских аэропортов с 28 по 31 октября.
Наибольшую долю составят рейсы ирландского Ryanair. Этот бюджетный перевозчик полноценно заходит в нашу страну и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины — 12 из Киева и 5 из Львова.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября открывает в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова — по два из каждого города.
Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса-Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.
Полный перечень новых рейсов из Украины:
28 октября — 9 новых рейсов (Ryanair – 6, Wizz Air – 3)
Киев – Барселона (Ryanair) – 4 раза в неделю;
Киев – Быдгощ (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Киев – Братислава (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Варшава (Ryanair) – 4 раза в неделю;
Киев – Вильнюс (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Лондон (Ryanair) – 5 раз в неделю;
Киев – Вена (Wizz Air) – ежедневно;
Харьков – Вроцлав (Wizz Air) – 2 раза в неделю;
Харьков – Гданьск (Wizz Air) – 2 раза в неделю.
29 октября — 4 новых рейса (Ryanair – 3, Wizz Air – 1)
Киев – Стокгольм (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Гданьск (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Киев – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Львов – Вильнюс (Wizz Air) – 3 раза в неделю.
30 октября — 5 новых рейсов (Ryanair – 3, Wizz Air – 2)
Львов – Братислава (Wizz Air) – 2 раза в неделю;
Харьков – Лондон (Wizz Air) – 3 раза в неделю;
Киев – Вроцлав (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Познань (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Львов – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю.
31 октября — 4 новых рейса (Ryanair – 3, Tarom – 1)
Львов – Дюссельдорф (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Львов – Мемминген (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Львов – Варшава (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Одесса – Бухарест (Tarom) – 3 раза в неделю.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса – Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю, а Ryanair с 2 ноября открывает рейс Львов – Лондон, который будет выполняться 3 раза в неделю.
Источник: travelspy.com.ua