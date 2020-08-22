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Маріуполь розпочав впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу для створення е-квитка на транспорті, - Владислав Криклій

Маріуполь розпочав впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу для створення е-квитка на транспорті, - Владислав Криклій

Місто Маріуполь одним із перших розпочало співпрацю за проєктом впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу в рамках створення державним підприємством “Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки” Міністерства інфраструктури України єдиного е-квитка на транспорті – SmartTicket. Партнером цього проєкту є компанія Visa.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Ми продовжуємо роботу з впровадження єдиного е-квитка на всі види транспорту. Дуже радий, що Маріуполь одним із перших розпочав цю роботу та продемонстрував ініціативу. Від 18 серпня у місті стартував проєкт з впровадження Національного муніципального транспортного процесінгу”, - зазначив очільник відомства.

Тоді ж було проведено першу робочу зустріч під головуванням заступника міського голови Маріуполя Сергія Захарова та за участі представників Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки, на якій було визначено етапи запуску проєкту єдиного муніципального квитка в місті, аспекти перевезення пільгових категорій громадян у рамках такого проєкту, інтеграцію Національного муніципального транспортного процесінгу з існуючими транспортними системами міста, а також методи сплати за проїзд в міському транспорті.

Источник: mtu.gov.ua

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