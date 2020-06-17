Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:17
Просмотров: 40

МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу

МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу

МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение.

Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, во Францию — с 17 июня. Обе линии будут обслуживаться в первое время один раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.

На возобновляемые маршруты МАУ продает авиабилеты только двух классов — Economy Standard и Business Saver. Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.

Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, т.к. правительство страны сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако по прилету из ряда стран требуется прохождение 14-дневного карантина.

Полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

В дальнейшем МАУ намерена расширить международную сеть, однако пока не готова назвать конкретные направления.

«Это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма. Мы будем предлагать пассажирам и показывать только те рейсы, которые планируем выполнять, в которых видим потенциал и загрузку, чтобы не отменять их в последний момент. Также мы будем предупреждать пассажиров о всех ограничениях, которые есть в странах прибытия», — рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании.

На данный момент МАУ закрыла продажи билетов на большинство своих международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.

Источник: www.avianews.com/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авиа

Читайте ещё:

Неожиданные попутчики в самолётах
11.06.2020 09:24    336
Пассажирский самолет рухнул на жилые районы, все в огне: первые кадры и данные о жертвах
22.05.2020 15:06    700
Глава Ryanair раскритиковал двухнедельный карантин для авиапассажиров: «Это идиотизм»
19.05.2020 10:37    251
Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса: как она выглядит
30.04.2020 12:44    486
С 1 мая Wizz Air начнет полеты по пяти направлениям
30.04.2020 09:44    413
МАУ порадовала путешественников новой услугой: что изменится
27.02.2020 09:44    432
Авиарейс из Нью-Йорка в Лондон побил рекорд скорости: ему помог ураган
12.02.2020 08:07    384
ЧП в турецком аэропорту: более 150 пострадавших, есть жертвы
06.02.2020 14:30    352
Суеверный мужчина для удачного полета бросил в двигатель самолета монеты
04.01.2020 10:31    513
Обнародован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
04.01.2020 09:41    427
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 