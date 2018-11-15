Меньше 15% харьковских водителей пристёгиваются ремнями — исследование

Рейтинг составили по результатам исследования, которое в октябре проводили общественная организация «Vision Zero» и Центр демократии и верховенства права. В 24 городах Украины (22 областных центрах, Северодонецке и Мариуполе) наблюдали за транспортом на перекрестках и фиксировали, сколько автомобилистов пристёгнуты. Во всех городах охватили больше 32 тысяч водителей.

На первом месте — Киев, где ремнями пользуются 52,9% водителей. За ним следуют Житомир (39,2%), Львов (38,2%), Черкассы (34%) и Ивано-Франковск (27,4%).

Пять последних мест занимают Харьков (14,6%), Ужгород (14,6%), Кропивницкий (11,8%), Николаев (10,4%) и Хмельницкий (9,1%).

Средний показатель по стране — 23%. Статистическая погрешность, по данным авторов исследования, не больше 3%.

«По сравнению с показателями такого же исследования прошлого года, количество водителей, которые пристёгиваются, выросло больше чем наполовину — с 15 до 23%, что, по нашему мнению, является достаточно положительной динамикой. Как и в прошлом году, лидирует в рейтинге Киев, где более 50% водителей пристёгиваются», — говорит руководитель исследования, соучредитель «Vision Zero» Виктор Загреба.

Авторы исследования отметили, что за год шесть городов удвоили свои показатели — это Ивано-Франковск, Чернигов, Ровно, Тернополь, Херсон и Черновцы.

Такой рост связывают с принятием в первом чтении законопроекта №8492, который предусматривает увеличение штрафа за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов с 51 до 850 гривен. По информации пресс-службы Верховной Рады, сейчас документ готовят для второго чтения.

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