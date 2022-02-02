Модернизация сервиса проверки водительского удостоверения — защита от мошенников, — Сервисный центр МВД

Модернизация сервиса проверки водительского удостоверения — защита от мошенников.

Об этом сообщили в Региональном Сервисном центре МВД Украины в Харьковской области.

Заказала через интернет и получила на почте водительские права без обучения в автошколе и сдачи экзаменов в сервисном центре. Именно с таким заявлением обратилась девушка в сервисный центр МВД. Стоимость такой услуги она указала – 7500 гривен. Срок исполнения «услуги» 12 дней. Говорит, что провела такую ​​манипуляцию для расследования и разоблачения выдачи сфальсифицированных водительских удостоверений сервисными центрами МВД. Однако заявительница получила хлопоты.

«В ходе служебной проверки выяснилось, что удостоверение с номером, которое указала заявительница, действительно существует, но выдано оно и проходит по официальной базе на имя другого гражданина. Поэтому все материалы, которые девушка послала в ТСЦ, уже направлены в Национальную полицию для более тщательного расследования», – рассказывает начальник Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Харьковской области Валерий Бондаренко.

До сих пор появляются сообщения, что украинцы покупают поддельные водительские удостоверения у мошенников. И таких случаев становится все больше. Если в прошлом году в Харьковской области таких случаев было 4, то такая же цифра наблюдается за месяц нового года. Обнаруживает эти подделки полиция во время проверки на дороге или горе-покупатели сами обращаются за верификацией документа, ведь он не отображается в «Дії».

Сервисные центры МВД активно рекомендуют проверять ресурсы, где граждане получают информацию, а главное – услуги.

Сервисные центры МВД не заставили себя ждать и модернизировали онлайн-сервис проверки водительского удостоверения.

Теперь поиск документа осуществляется не только по его серии и номеру, но и по фамилии водителя. По результатам проверки вы видите помимо данных водительского удостоверения еще и первые и последние буквы фамилии, имя и отчество владельца документа.

«Данное новшество позволяет персонализировать запрос, однако оставляет конфиденциальную информацию закрытой. Заметим, если любой из критериев введен неверно – система проинформирует, что «Информация не найдена». Надеемся, что это удержит граждан от необдуманных «покупок», — отмечают в Сервисном центре МВД и просят не доверять сомнительным источникам, фейковым Facebook-страницам с фото и логотипами сервисных центров МВД. Государственный сервис всегда имеет домен gov.ua или синюю галочку — знак верификации аккаунта, подтверждающий, что страница является официальной.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по номеру: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальном Facebook-странице Главного сервисного центра МВД. Узнать новости сервисных центров MBC – на сайте Главного сервисного центра МВД.

Агентство Телевидения Новости