"Мы наконец-то ее достроили" Трасса "Чугуев-Меловое" будет готова к эксплуатации к 1 сентября

Трасса "Н-26", на карте автомобильных дорог значится как "Чугуев-Меловое». Очень долгое время она не ремонтировалась, дорожного покрытия здесь почти не было. В 2016 году начали капитальный ремонт, пытались даже сдать в эксплуатацию, но окончательно восстановить трассу смогли только сейчас.

Общая сумма проекта полтора миллиарда гривен, рассказывает начальник службы автодорог в Харьковской области, и львиная доля средств была выделена в текущем году:

Андрей Алексеев, начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области

Автомобільна дорога Чугуів-Мелове наразі знаходиться на завершальному етапі ремонтних робіт, і якщо порівняти, скільки обсягів і коштів було вкладено в неї на протязі періоду з 2016 по 2019 рік, то ми побачимо - з першого березня 2020 року і до цього дня ми виконали 40 відсотків загального обсягу робіт, тобто темпи в нас значно підсилилися

Андрей Алексеев уточнил, что в 2020 году дорожники уложили 68 километров верхнего слоя на дороге Чугуев-Меловое. После завершения всех работ от подрядчика будет получена гарантия на эксплуатацию дороги.

О ремонте местных путепроводов отчитывался председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер. Он подчеркнул, что темпы ремонта и реконструкции дорог в Харьковской области - лучшие в Украине:

Алексей Кучер, председатель ХОГА

До першого серпня ми завершимо всі наші 24 об*екти. Харківська область є областю номер один по виконанню місцевих доріг.При цьому підчас такої добросовісної конкуренції нам вдалося зекономити 12 % від загальної суми . Тобто перше, Харьківська область зекономила 90 мільйонів гривень

Средняя стоимость одного километра местных дорог в Харьковской области около 9 миллионов гривен, есть и рекордная цена - 7,4 миллиона. Этого удалось достичь благодаря конкуренции среди подрядчиков, которые должны предложить максимально закрытый цикл производства дорог:

Игорь Турченко, директор предприятия «Дороги Харьковщины»

Дорожній ринок - він стрімко розвивається, якщо ми на 15-й рік в області мали підрядників, які мають свої асфальтобетонні заводи, - їх було три, на даний час їх 14

Темпы работ позволили Харьковской области претендовать на дополнительное финансирование из "Укравтодора", заявку на 2 миллиарда гривен уже отправили в Киев.

Если мы получим эти средства, то сможем в этом году сделать еще как минимум 8 объектов, а это - 135 км дорог, отметил Алексей Кучер.

Агентство Телевидения Новости