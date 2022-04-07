На 7 квітня заплановані наступні регулярні рейси поїздів
Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум:
Поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27.
Зворотно, з Сум, відправлятиметься поїзд №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.
Крім того на 7 квітня заплановані наступні регулярні рейси:
07:50 — 138/137 Хмельницький – Лозова*
08:30 — 753 Харків-Пас. – Львів*
11:30 — 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
12:06 — 45/46 Лозова – Ужгород
14:58 — 17/18 Харків-Пас. – Львів*
17:00 — 755 Харків-Пас. – Львів*
19:27 — 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
20:35 — 138/137 Лозова – Хмельницький
21:08 — 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*
21:43 — 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
22:10 — 45/46 Ужгород – Лозова*
* квитки в продажу
Источник: telegram