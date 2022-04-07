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На 7 квітня заплановані наступні регулярні рейси поїздів

Укрзалізниця відновлює приміські поїзди з Харкова до Сум:

Поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27.

Зворотно, з Сум, відправлятиметься поїзд №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09.

Крім того на 7 квітня заплановані наступні регулярні рейси:

07:50 — 138/137 Хмельницький – Лозова*

08:30 — 753 Харків-Пас. – Львів*

11:30 — 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

12:06 — 45/46 Лозова – Ужгород

14:58 — 17/18 Харків-Пас. – Львів*

17:00 — 755 Харків-Пас. – Львів*

19:27 — 795/796 Харків-Пас. – Дніпро*

20:35 — 138/137 Лозова – Хмельницький

21:08 — 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ*

21:43 — 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

22:10 — 45/46 Ужгород – Лозова*

* квитки в продажу

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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