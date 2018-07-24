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На части Московского проспекта на два дня запретят движение транспорта
С 9:00 до 21:00 25 и 26 июля на части Московского проспекта будет запрещено движение транспорта.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
Речь идет о движении транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На время работ объезд закрытого участка автомобилисты будут объезжать по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской.
Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.
Темы: дороги, Московсий проспект, ремонт
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