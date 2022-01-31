На дорогах Харькова работают более 70 снегоуборочных машин

Сегодня, 31 января, на улицах и магистралях Харькова убирают снег 72 единицы спецтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным КП «Дорремстрой», сегодня ночью в городе работало 26 машин. За прошедшие сутки на дороги было высыпано 65 куб. м песчано-солевой смеси и 27 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, в городе также очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы.

По данным КП «Харьковблагоустройство», по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1448 дворовых рабочих, в работе используются 29 единиц автотракторной техники.

Агентство Телевидения Новости