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На дорогах Харькова работают более 70 снегоуборочных машин

На дорогах Харькова работают более 70 снегоуборочных машин

Сегодня, 31 января, на улицах и магистралях Харькова убирают снег 72 единицы спецтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным КП «Дорремстрой», сегодня ночью в городе работало 26 машин. За прошедшие сутки на дороги было высыпано  65 куб. м песчано-солевой смеси и 27 т соли.

Кроме уборки снега на магистралях, в городе также очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег и выполняют другие работы. 

По данным КП «Харьковблагоустройство», по состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются  1448 дворовых рабочих, в работе используются  29 единиц автотракторной техники. 

Агентство Телевидения Новости

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